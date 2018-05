Matthei dice que ordenanzas contra el acoso callejero "no están bien pensadas"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, aseguró que la ordenanza municipal contra el acoso callejero implementada por Las Condes y Recoleta "no están bien pensadas".

En declaraciones a Radio Universo, la jefa comunal se refirió al parte que recibió un vendedor ambulante por decirle a una mujer: "Coma más ensalada para que conserve su linda silueta".

"Si el señor estaba vendiendo ensaladas, era una forma quizás poco elegante de promocionar sus ensaladas. (…) Si alguien a mí me dice "rucia momia" en la calle, me han dicho de todo, me han dicho ‘vieja rica’, de todo. A lo que yo voy es que si alguien me dice ‘momia’, ¿es más ofensivo que le digan 'coma ensalada para conservar la silueta'?, ¿también van a ir a pasarle un parte? ¿Vamos a multar todo lenguaje ofensivo?", dijo Matthei.

"¿Qué es lo que consideras ofensivo?, si te digo 'pelao' ¿es ofensivo o no es ofensivo? O ‘gordita’, si la señora es a lo mejor gordita. ¿Es o no ofensivo? ¿Dónde ponemos el límite? Yo encuentro que todas estas medidas que no están bien pensadas, no están estudiadas", agregó.

La alcaldesa extendió los ejemplos a lo que podría ser considerado violencia política verbal. "Decirle momio a alguien que es de derecha, ¿es ofensivo? Decirle comunacha a una persona que es comunista, ¿es ofensivo? Y si es ofensivo por qué no lo vamos a penar de la misma manera que si tú haces un comentario sexista. (…) No están bien pensadas", declaró.

Más allá de lo legal, la ex secretaria de Estado apuesta por "un cambio cultural". "El piropo es la guinda de la torta, pero debajo de esa guinda hay toda una realidad que al final se expresa en eso, esa esa realidad profunda la que tenemos que cambiar", opinó.