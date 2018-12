Más del 50% de los homosexuales en Chile teme demostrar cariño en público

Un sondeo Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) -con patrocinio del Ministerio de Salud- reveló que más de la mitad de los homosexuales varones teme mostrar cariño en público.

Se trata de la primera encuesta sobre comportamiento de hombres que tienen sexo con otros hombres, la que se realizó a un total de 1.216 varones (el 88% de nacionalidad chilena) entre 15 y 29 años de la Región Metropolitana.

Los datos revelan que el 39% de ellos comenzó a sentir atracción por personas del mismo sexo antes de los 10 años y un 42% lo hizo antes de los 15 años.





Además, un 47% de los encuestados decidió revelar su condición sexual entre los 16 y los 20 años, ya sea a un amigo heterosexual (43,9%), un cercano gay (22,4%), un familiar (10,9%) y la mamá (8,9%).

El director del área de salud del Movilh, Diego Ríos, explicó a La Tercera que estos resultados reflejan "un déficit bastante importante en la confiabilidad que hay en la familia (...) donde la figura del padre no se ve reflejada".

La encuesta reveló que un 62,4% de la muestra comienza a tener expresiones de afecto en público entre los 16 y los 24 años. Sin embargo, un 15,5% aún no se atreve a expresar su cariño frente a otras personas.





En materia de discriminación, un 64% de los encuestados admitió sentirse discriminado alguna vez, mientras que un 53,9% de los homosexuales evita demostrar afecto en público por miedo a ser agredidos, amenazados o acosados.

Los lugares donde más se evita mostrar su orientación sexual son el transporte público (40,3%), calles, plazas, parques (33,6%) y servicios públicos (29%).

Un 64,1% de los encuestados afirmó que no denunció la discriminación por considerar que no valía la pena (26,1%), por creer que no cambiaría nada (24,3%), porque no sabía dónde acudir (19%) o tuvo miedo a represalias (13,1%).

