Más de mil personas mayores de 45 años estudian con gratuidad

La edad no es una limitante para comenzar a estudiar una carrera universitaria y así los demuestran cifras del ministerio de Educación, donde se evidencia que más de mil personas por sobre los 45 años optaron a gratuidad.

Así, de las 257.000 personas que este año cursarán sus estudios sin costo, 35.747 tienen 25 o más años, lo que significa un 14% del universo de beneficiados, consignó La Tercera.

En esa misma línea, las personas sobre 55 y más que reciben apoyo estatal llegan a los 110.

Al respecto, la titular de Educación, Adriana Delpiano, sostuvo que "uno de los objetivos de nuestra política de gratuidad es poder cumplir el sueño de personas que quieren estudiar y que por falta de recursos no podían hacerlo".

"Hemos comprobado que los estudiantes que el año pasado tuvieron gratuidad tienen significativamente mayor retención que el promedio del sistema, por lo tanto son recursos bien utilizados que generan un esfuerzo y compromiso de los estudiantes, independiente de su edad, con ellos mismos", agregó.

Consultada por el tema, la investigadora del Centro de Estudios Públicos Chile (CEP), Loreto Cox, destacó que "hay que entender que cuando uno le permite estudiar a la gente que no tuvo la oportunidad de hacerlo, eso puede ayudar a resolver los problemas de capital humano del país".

"La gratuidad favorece a personas que, en promedio, son más afortunadas que el resto. Las personas que estudian una carrera en la formación terciaria ganan, en promedio, 2,8 veces más que los que no lo hacen. Por eso, más que si son muy viejos o muy jóvenes, yo me enfocaría en que les va a ir bien en el futuro y a los que les va a ir bien y pueden retribuir, que lo hagan, y los que no, que no retribuyan", acotó.