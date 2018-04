Más de la mitad de los estudiantes de octavo básico estarían de acuerdo con una dictadura

Los resultados del último informe latinoamericano del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía (ICCS, por sus siglas en inglés) arrojó que más de la mitad de los estudiantes de octavo básico aprobarían la instauración de una dictadura.

La medición aplicada por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA, por sus siglas en inglés) se realizó a alumnos del mismo nivel en México, Colombia, República Dominicana, Perú y Chile.

Ante la pregunta si estarían de acuerdo con un estado dictatorial si este conllevara orden y seguridad, un 57% de los estudiantes chilenos respondió afirmativamente.

Sin embargo, el promedio de todos los países del continente alcanzó el 69%, dejando a Chile por debajo de Perú (77%), Colombia y Rep. Dominicana (63%) y México (67%).

Por otro lado, si un estado dictatorial implicara beneficios económicos, Chile volvió a exhibir el promedio más bajo, con un 52% de los niños a favor, por debajo de Perú (72%), Rep. Dominicana (70%), Colombia (68%) y México (66%).

En conversación con La Tercera, el director ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Henríquez señaló que existe una doble lectura de estas cifras.

"Si bien es positivo que seamos el país con menor porcentaje de aprobación en esta materia, el hecho de que uno de cada dos alumnos respalde esto claramente es preocupante y significa que es una complicación para la vida democrática", aseguró.

Our #ICCS2016 #LatinAmerican report is now available! Access the results in English & Spanish https://t.co/Lj6DZeQ84A and view our launch event @GRADEPeru with @MineduPeru https://t.co/NaI8nU7caH #CivEd #civics #citizenship #Chile #Colombia #Mexico #DominicanRepublic #Peru pic.twitter.com/w7YhjHEOqk