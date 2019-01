Marisela Santibáñez defendió a Boric por polera de Guzmán baleado: 'Bien muerto el perro'

La diputada Marisela Santibáñez defendió a Gabriel Boric tras las críticas que recibió por aceptar una polera con la imagen de Jaime Guzmán baleado y lanzó una frase que generó aún más polémica por justificar el asesinato del senador UDI y uno de los colaboradores civiles de la dictadura.

“A mí no me sirve que hoy día, un compañero del Frente Amplio a quien admiro profundamente por su lucha estudiantil, y lo admiro profundamente, y cada día que lo veo lo saludo, Gabriel Boric, no me interesa que en las noticias se esté debatiendo por su polera con la cara de Jaime Guzmán, porque si yo fuera tan radical como soy, yo digo ‘Bien muerto el perro’, y perdónenme los que crean que no es así. ¡Bien muerto el perro!”, dijo la parlamentaria en un panel celebrado durante la Fiesta de los Abrazos, organizado por el Partido Comunista.

“Así lo digo, lo digo con convicción, porque sepan ustedes que fue esta diputada la que estuvo presente en la peña de Ricardo Palma Salamanca aquí en Chile y nadie lo sabe. Lo sabe mi madre y lo sabe todo mi partido y lo saben todos los compañeros comunistas”, agregó.