Mariano Puga: "Los pobres no han sido consultados sobre la visita del Papa"

A una semana de que el Papa Francisco venga a Chile, no todos se mostraron conformes con la venida del argentino.

Mariano Puga, en conversación con La Tercera, criticó los preparativos del evento. "Creo que los pobres no han sido consultados en la preparación de la visita del Papa. La gran falla de la organización es que no ha dado a conocer al pueblo de Chile quién es este Papa, qué piensa frente a los pobres, a la Iglesia, qué piensa de los pastores, del sistema económico. Eso no lo sabe el pueblo", señaló.

El "cura obrero" de Villa Francia, una de las poblaciones emblemáticas de Estación Central, también fue categórico sobre el estado actual de la Iglesia Católica. "Es uno de sus períodos más débiles, sobretodo para los sectores que la conducen. Para la realidad que vivimos, su imagen se ha debilitado", comentó.

Iquique, Santiago y Temuco serán las zonas que el Sumo Pontífice visitará, quedándose en el país desde el 15 al 18 de enero.