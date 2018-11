María Teresa Johns: "La ministra Rivas me mintió y no quiero que siga en el caso de mi hijo"

El sábado 20 de noviembre de 1999, Jorge Matute Johns fue visto por última vez con vida, tras dirigirse a una discoteque en Talcahuano junto a unos amigos.

Cinco años más tarde, el 12 de febrero de 2004, sus restos fueron encontrados en la orilla del río Biobío.

A 19 años de una desaparición que conmocionó a todo Chile, su madre lanzó duras críticas a la ministra Carola Rivas.

"Me mintió y no quiero que siga en el caso de mi hijo. Yo le di mi confianza y la dejé trabajar tranquila, eso no se hace. No quiero hablar con ella nunca más", dijo a SoyConcepción.