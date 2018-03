Marco Moreno por cierre de Punta Peuco: Si fuera por el ministro le habría dado días administrativos

Marco Moreno, Doctor en Ciencia Política y decano de la facultad de Gobierno de la Universidad Central, analizó en La Prueba de ADN el cambio de gobierno y las recientes polémicas en torno al frustrado cierre de Punta Peuco.

"En agosto de 2015 la Presidenta se reunió con Carmen Gloria Quintana (...) Si hubiera esta convicción de cerrar Punta Peuco se habría realizado hace mucho tiempo", señaló el académico explicando que "ella hasta el final no estuvo totalmente convencida, porque si fuera por el ministro de Justicia, ella le habría dado algunos días administrativos" para que así otra persona firme el decreto.

Para el experto electoral la expresidenta no tuvo herederos políticos. "Los legados son para proyectarlos", aseguró afirmando que en toda Latinoamérica "se hace difícil la proliferación de los liderazgos. Los expresidentes se hacen un problema. Son un jarrón chino, no sabes dónde ponerlos".

Respecto al próximo gobierno del Presidente Piñera, Moreno cree que "el obstáculo va a estar dado por la derecha más dura que no está dispuesta a renunciar a su doctrina ideológica", y no tanto por la oposición ya que "no tienen claridad, porque lo único que los une es el antipiñerismo".