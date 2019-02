Marcelo Drago: Hay incomprensión de la gravedad por no actualizar legislación sobre datos personales

El presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, Marcelo Drago, conversó en La Prueba de ADN sobre la falta de la actualización de las leyes que regulan la privacidad de los datos personales de los chilenos: "Estos vacíos se corrigieron en todo el mundo hace mucho".

"Lo que está detrás de estas legislaciones es el derecho a la autodeterminación informativa, a que cada uno mantiene el control de sus datos personales", señaló el abogado advirtiendo que "ha habido cierta incomprensión sobre la gravedad que enfrentan los chilenos por no actualizar la legislación sobre datos personales".

El experto explicó que en Chile "hoy día no hay forma de prohibir que un sitio web divulgue imágenes de una persona mayor o menor de edad que son difundidas sin su consentimiento, o si las vendió o no", advirtiendo que hay un vacío al no existir sanciones.