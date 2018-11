Marcelo Catrillanca: No estaban dadas las condiciones para asistir a Comisión de DD.HH. del Senado

El padre del comunero mapuche muerto en el operativo en Ercilla, Marcelo Catrillanca, conversó con ADN, en donde señaló que "no estaban dadas las condiciones para quedarse" para asistir a Comisión de Derechos Humanos del Senado.



En las afueras del Congreso en Santiago, sostuvo que "en ningún momento nos han citado para estar acá presentes. Teníamos otra necesidad de conversar con otros senadores, cosa que tampoco encontramos. La idea de venir y la posibilidad también de que no estábamos invitados, pero queríamos participar. Pasar por un conducto regular no nos gustó".



Catrillanca comentó que pudo dialogar con parlamentarios, pero que solo fueron "cuestiones de pasillo. No se podrían decir que son reuniones. No estaban las condiciones porque son gente del Estado, cosa que no queremos involucrarnos de ninguna manera con ellos".



El padre de Marcelo sostuvo que "no hemos podido contribuir al planteamiento que le queremos dar al Presidente y también al ministro Chadwick".



