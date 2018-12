Marcelo Catrillanca: 'Cecilia Pérez le está faltando el respeto a nuestra familia'

CON INFORMACIÓN DE BASTIÁN LJUBICIC

Este viernes, en conversación con ADN, Cecilia Pérez hizo una dura autocrítica tras la muerte de Camilo Catrillanca.

"Ahora somos más cautelosos públicamente, pedimos las disculpas con cartas privadas que le entregó el Presidente a su padre y su abuelo", dijo la Vocera de Gobierno.

Sin embargo, el propio Marcelo Catrillanca salió a desmentir los dichos de la autoridad. "Le está faltando el respeto a nuestra familia. Ella no debería hablar por los medios, tendría que acercarse a nosotros para conversar", señaló.

Las críticas del papá del fallecido comunero no se quedaron ahí, porque emplazó a Pérez. "Necesito hablar con esa mujer para preguntarle por qué se atreve a hablar tanta estupidez. Ellos no conocen la verdad y no hemos recibido ninguna sola carta".