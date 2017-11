Marcela Aranda confirma que su hijo cambiará de nombre y sexo: "Él no es un producto de propaganda"

La activista Marcela Aranda envió una carta donde confirma que su hijo cambiará de sexo y nombre legalmente.

"No haré ningún comentario sobre mi hijo, a quien amo con el mismo amor que Dios nos ama, con un amor que nunca deja de ser. Sin condiciones. Esto porque de ninguna manera voy a exponer a mi familia, y porque siempre voy a proteger a mi hijo, por lo que no participaré de esta maquinación que busca la destrucción íntima de una persona que no piensa como ellos", escribió.

Además, denunció que él está siendo utilizado mediáticamente. "El uso de su persona, imagen e intimidad es una estrategia cruel e inmoral que para conseguir sus objetivos no le importa exponer y dañar la vida de mi hijo", indicó, afirmando que "Él NO es un producto de propaganda, sus procesos, como los de cualquiera, merecen un respeto y cuidado que el MOVHIL ha vulnerado (sic)", explicó.

Por su parte, el Movilh indicó que durante este martes 28 de noviembre, "será la primera y última vez que la joven se refiera públicamente al tema, pues por razones personales y humanas más que comprensibles así lo ha decidido", expresando también que, voluntariamente, ella quiere dar su testimonio.

"Los procesos de cómo y cuando salir del armario sólo los definen las personas directamente involucradas. Cada comunicación lanzada por Movilh sobre este caso está en sintonía con la que joven desea, lo cual respetamos", expresaron, afirmando que la organización ha brindado "total respaldo y completo reconocimiento a la joven, además de garantizarle todo el acompañamiento legal y psicológico que requiera, tal y lo hemos venido haciendo en los últimos tres meses", indicaron.