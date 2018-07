Manuel Guerra: "No voy a postular a ser fiscal nacional"

El fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, entregó detalles de su decisión para liberar del delito de cohecho a los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

En conversación con La Tercera, el persecutor aseguró que este proceso comenzó en marzo tras una serie de reuniones con la defensa de los tres imputados, quienes se negaron a aceptar un juicio abreviado sobre la base del cohecho.





"La debilidad de este caso, que siempre estuvo presente en la interna del Ministerio Público, era el tema de los actos propios del cargo que se exigen en el cohecho", explicó.

Para Guerra, "las conductas que Wagner había realizado era complejo clasificarlas dentro de actos propios del cargo de subsecretario de Minería. Y, lamentablemente, en Chile no está penado lo que se llama cohecho por la función".

"Es decir, voy a pagar por tener a un 'propio' dentro de un servicio público para que el día que lo necesite, voy a ir a pedirle una ayuda para que me haga un favor. Eso en Chile, desde la perspectiva del que paga, no está penado", subrayó.





El fiscal regional añadió que "era objetivo que teníamos un problema probatorio importante" y sostuvo que "fue imprudente haber hecho ese tipo de afirmación", en referencia a decir que "el cohecho era intransable".

"Teníamos claro que tendría costos y que sería impopular, porque, sin lugar a dudas, cuesta que la ciudadanía entienda que en un caso en que se habían formalizado estos hechos y se había señalado que eran particularmente graves, en definitiva no se continúe la persecución del delito funcionario", subrayó.

Guerra manifestó que "la sanción del cohecho, lamentablemente, tiene más que ver con un estigma social que con una sanción penal elevada. Pero tenemos que tomar una definición de cara a un juicio oral y hacerlo seriamente, sin endosarle la responsabilidad al poder judicial".





Sobre las acusaciones de que esta decisión está motivada por una supuesta pretensión de Guerra de ser fiscal nacional, respondió tajante: "No me interesa ser fiscal nacional del Ministerio Público".

"No voy a postular. Además, estamos hablando de un debate que se está anticipando más de cuatro años, que no va a ser resuelto por este gobierno, ni por el actual Senado", aseguró.

Luego reiteró que "no está en mi proyecto ser fiscal nacional. Lo digo de frentón. Tengo conciencia de que no soy una persona que probablemente reúna el consenso que requiera la nominación de ese cargo".

"Si hubiese sido por congraciarse, acusemos a todos, vamos a juicio oral, seamos, populares, que nos aplaudan en Twitter, que nos digan muchos links que estamos muy bien, pero la verdad es que ese no es el objetivo mío. No pretendo ser fiscal nacional, no pretendo congraciarme con ningún sector político", concluyó.





El persecutor tuvo una reunión el pasado viernes 6 de julio con enviado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que vinieron a evaluar las acciones del Ministerio Público en materia de corrupción.

Guerra espera que la decisión de renunciar a la imputación de cohecho en el caso Penta no afecte la evaluación del organismo y aseguró que "como tienen fundamento técnico, creemos que no debieran influir en la postura que toma la comisión".