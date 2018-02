Mamá de menor desaparecida confirmó relación cercana de familiares con sospechoso

La madre de la pequeña Emmelyn, Sandra Vidal, conversó con Bienvenidos de Canal 13, en donde comentó algunos detalles acerca de su secuestro y posterior desaparición, además de contar algunos aspectos acerca de la relación de la familia con José Navarro, principal sospechoso del caso.



La mujer afirmó que visitaba con cierta regularidad la casa en la que habita junto a sus padres, pero que "lo había visto un par de veces acá, solo de 'hola' y no más. Nunca tuve tanto contacto con él".



Vidal detalla que sus padres no le decían mucho de la relación con el sujeto, ya que "me iba a mi pieza, me quedaba con los niños y no les preguntaba tampoco".



Eso sí, la madre señala que sabía que el tipo "decía que siempre quería que estuviera la Emmelyn en todas partes" y que supuestamente la niña tenía poderes especiales.



Acerca de la desaparición, relata que en esa jornada no sabía que iban a salir durante ese día, puesto que ella salió temprano a trabajar y volvió entrada la tarde.



"Yo llego a eso de las 20:30 y pregunto por ella y no estaba. Me dicen que salió con mi papá y con el tipo y que habían salido a hacer un hoyo. Yo dije que cómo la Emmelyn anda saliendo con ese hombre. Estaba preocupada y quedé esperándola. Llamamos para que se vinieran luego y contestó mi papá. Mi mamá habló con él y le dijo que ya era tarde por la niña, que vinieran a tomar once. Mi papá dijo que todavía no se venían, que esperáramos tranquila, que ya se iban a venir", relató.



"Aún no llegaban, fui a acostar a mi hijo, escucho la puerta y siento que entra mi papa. Estaba medio herido, todo golpeado y no sabía mucho, estaba medio perdido. En ese rato me desesperé, le dije que fuera a buscar a mi hija y mi papá decía que no sabía mucho, que pensaba que se había venido. Por eso llamamos a la ambulancia y a Carabineros", complementó.

Cabe recordar que la búsqueda continúa en Licantén, aunque se han revelado datos relevantes, como por ejemplo que la menor había sido víctima de un abuso sexual por parte de un familiar en 2016.