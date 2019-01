Madrid: Existió una sustancia química que evidentemente colaboró en el homicidio de Frei Montalva

El juez Alejandro Madrid se refirió al fallo con respecto al homicidio de Eduardo Frei Montalva, cuya sentencia declaró culpables a los seis procesados.



Al respecto, el magistrado dijo que "la convicción a la que llegué está contenida en la sentencia. Ahí se justifica la existencia de un delito de homicidio no por las características que algunos han pretendido de asesinato u homicidio calificado utilizando veneno o alguna premeditación, cosa que no se acreditó. No fue posible acreditar, pero sí el delito de homicidio está plasmado en el fallo".



Madrid también consideró que "las personas que han sido condenadas como responsables en distintos grados de participación, en mi opinión también está justificada".



Por otro lado, el juez detalló que "en las operaciones también hubo un cúmulo de circunstancias anormales, dolosas. Hay informes en el proceso de paneles de expertos que dijeron que (Frei) no debió ser intervenido en la forma en que lo fue cuando se ingresó a la Clínica Santa María. En los numerosos peritajes, también existió una sustancia química que evidentemente colaboró a la situación definitiva que tuvo el expresidente".