Madre teme que docente acusada de discriminación tenga contacto con alumna con Síndrome de Down

Una desesperada situación vivió hace poco más de un año Maiza Cabrer, la madre de Abril, una niña con Síndrome de Down que actualmente cursa séptimo año básico en el colegio Carlos Alessandri Altamirano de Algarrobo: la profesora de Educación física del establecimiento se negó a calificarla luego de que la familia no presentara a la niña para el examen, acusando discriminación.

Tras el hecho, que provocó la intervención de la dirección regional de la Superintendencia de Educación para poder promover a la estudiante, ahora la mujer acusa que la profesora desea volver al colegio debido a que el sumario administrativo en su contra no la ha sancionado.

"A un año, aún el sumario está "en curso" y no tenemos absolutamente ni una luz de que llegue a un buen puerto", expresó en una extensa denuncia expuesta vía Facebook, donde espera hacerle llegar un antecedente clave al encargado de la investigación contra la docente.

El documento es un acta donde la profesora solicita una reunión con el Programa de Integración Escolar, PIE, para tratar la situación de Abril, indicando que "es muy lenta y se queda atrás", y que "ella como profesora no puede descuidar al curso por ella".

En respuesta, el equipo le propone "adecuaciones metodológicas con el fin de favorecer la participación de Abril", hecho al que "la profesora se niega y propone que Abril sea acompañada por profesionales del PIE".

"Hoy, a un año de ocurrido este lamentable "error" aún no recibimos de parte de nadie un: perdón, nos equivocamos, a pesar de que las evidencias son contundentes y están en manos de todos las entidades competentes", escribe la madre, que se declara angustiada frente a la idea de que vuelva la profesora. "No quiero a Abril cerca de una persona que la discriminó y que lo más grave es que no fue capaz de reconocer su error y buscar soluciones a tiempo. Hoy, no.... no más! Ya fuimos demasiado respetuosos y silenciosos", añadió.