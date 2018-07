Madre de niño con Síndrome de Down que demandó a colegio: Fue duro, hasta combos ofrecieron por ahí

Susana Reidel lamentó que el Colegio Alemán de Puerto Varas no haya cambiado su actitud luego de ser multado por la Corte Suprema por no permitir que su hijo con Síndrome de Down pasara a de kínder a primero básico.

"Hubiera esperado un poco más de humildad. Está gente todavía no se da cuenta del daño y sigue en su parada de que son lo máximo", dijo en ADN Hoy.

La madre explicó que no hubo problemas cuando su hijo Teodoro llegó al colegio. El conflicto se desató cuando hubo cambió en la dirección y el menor debía pasar a la enseñanza básica. Los profesionales del establecimiento afirmaron que al niño le "faltaba lenguaje y lectura", "cosas obvias en niño con Síndrome de Down", según Reidel.

Tras decidir presentar la demanda, la comunidad del Colegio Alemán se volcó contra la familia de Teodoro. "Cómo demandábamos al colegio si nos habían hecho el favor durante cuatro años. Fue duro, hasta combos ofrecieron por ahí", contó.