Madre de joven descuartizada: "Me enteré por la tele"

Tras confesar el asesinato y posterior descuartizamiento de su hermana Axel Chandía Parra, de 19 años, se encuentra en prisión preventiva, esperando la determinación de la fiscalía.

Quien no había hablado era la madre de los jóvenes, Katherine Parra, quien en conversaciones con "Hola Chile", el matinal de La Red, contó su versión de los hechos.

"No creo que esté pasando esto, menos del Axel", comenzó a relatar. "Su hermano la cuidaba mucho, hasta se peleaba conmigo por defenderla", expresó.

Sin embargo, ella cree que esto se produjo porque su hijo "estaba volado y empastillado en la máxima", aparte que ya había tenido problemas "por las reacciones del consumo de clonazepam en mucha cantidad", reveló.

La dependencia de las pastillas surgió producto de la muerte de su papá cuando él tenía seis años, ya que lo vio morir "delante de sus ojos", haciéndolo una persona más insensible y con mucha ira, según lo dicho por Parra.

Además, señaló que Axel "tiene los brazos todos cortados", ya que lo hace de manera reiterativa, "cada vez que el pelea y quiere sentir la sensación de dolor, se corta", comentó la madre de los jóvenes.

Axel ya tenía antecedentes con la justicia producto de robos con intimidación y violencia, estando dos meses en la cárcel por hurtarse un celular.

"Con la Alexis lo íbamos a ver siempre, pasamos por todos los procesos y ella siempre lo apoyó", recordó. Es más, la víctima le advertía a su hermano que "no se mandara más 'cagadas'" porque no lo iría a ver de nuevo al recinto penitenciario.

La madre se enteró del descuartizamiento de su hija por la televisión, afirmando que sin estar segura si el cuerpo correspondía o no a Alexis, "algo me pegó fuerte en el pecho, pero no quería asumirlo", confesó.

"Así estuve hasta que mi hijo chico dijo 'no será la Ale la que encontraron', y le dije que cómo decía eso, y así esperé toda la tarde hasta que dijeran el nombre", añadió.

Una vez que supo del crimen y que su hijo era el principal sospechoso ella no lo creyó, pero ahora que está en manos de la justicia aseguró que va a cuidarlo mientras esté ahí, porque "es mi hijo. Si hubiese sido al revés sería lo mismo. Estaría apoyando a la Alexis", sostuvo.

Finalmente, indicó que no tiene rencor, ni rabia, dado que lo quiere mucho y siente que no tiene el derecho de juzgar a la gente, "porque te puedes preguntar 'porqué lo hizo' y después tu puedes cometer algo peor", concluyó Parra.