Madre de Jorge Matute: "Merezco, antes de partir, saber quiénes son los culpables de su muerte"

María Teresa Johns, la madre de Jorge Matute Johns, se niega a que la ministra Carola Rivas cierre la investigación sin conocer a los culpables de la muerte de su hijo, 19 años atrás.

"El 19 de noviembre de 1999 cambió mi vida, viviendo muchas pesadillas, de falsas expectativas, muchos días sin dormir y años esperando en la justicia chilena, sin logros ni respuestas concretas, que lleguen a la verdad. He luchado tantos años que creo que por ley divina merezco antes de partir saber quiénes son los culpables de la muerte de mi hijo", dijo la mujer al diario El Austral.

"Si en Chile no tengo respuestas, tocaré hasta la última puerta que sea necesaria para que en mi país se haga justicia. Acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una posibilidad. Jorge Matute padre siempre quiso presentar el caso en esta instancia, ya que él creía que en Chile nunca íbamos a tener justicia", agregó.





María Teresa Johns también se refirió a la tesis que entregó la ministra Rivas sobre las circunstancias en las Jorge que habría fallecido: drogado para ser violado.

"Por lo que me han dicho los abogados, solo hay declaraciones de contexto, pero nada concreto. Se han dicho muchas cosas. Esta teoría me crea más dudas que certezas. Yo me pregunto, qué poder hay tras todo esto, a quién se está encubriendo. La ministra no piensa en el dolor y daño que me ha causado con tantas teorías sobre la muerte de mi hijo. Una más dolorosa que la otra", dijo.