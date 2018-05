Macarena Venegas y querella: "En ningún momento he falseado el voto" de alguno de mis 378 clientes

Después que el jurista Tomás Fabres presentara una querella en su contra por el presunto delito de prevaricación, la abogada y conductora de televisión, Macarena Venegas, salió al paso de las acusaciones asegurando que "en ningún momento he falseado el voto de ninguno de mis 378 representados".

A través de una declaración pública, la profesional explicó que "desde que en agosto del pasado año comencé a hacerme cargo de la representación de las personas afectadas por la disolución de Financoop solicitada por el Departamento de Cooperativas (Decoop) del Ministerio de Economía, mi única motivación ha sido prestar mis servicios legales de una manera correcta".

"He invertido mucho tiempo y recursos en buscar el interés común de todos ellos, cual es el conseguir la máxima recuperación de sus ahorros, utilizando para ello la herramienta legal de la Ley 20.720, que es la reorganización.

Venegas señaló, además, que "mis honorarios son fijos y por resultado, es decir, no varían en nada si en la junta de acreedores gana la posición de la reorgnización o de la liquidación. Esto quiere decir que no tengo ningun interés ecónomico en el resultado de la votación".





"Para informar y recabar la opinión de mis representados, me he reunido en numerosas ocasiones con mis clientes en Santiago y también me he desplazado en varias oportunidades a las ciudades de Concepción y Valparaíso", detalló.

Venegas enfatizó que "mis representados son testigos de que en todo momento, y a cualquier hora del día y de la noche, les he informado de todos los avances que he ido consiguiendo en el proceso, fruto de mi trabajo. Prueba de ello son las doce mejoras presentadas el pasado 13 de abril en el 30º Juzgado Civil de Santiago".

"La Junta de Acreedores, celebrada el pasado 20 de abril, concluyó con el rechazo a la reorganización, razón por la cual la jueza determinó una nueva Junta de Acreedores, la cual tendrá lugar justamente el martes 15 de mayo. Por lo tanto, recién mañana se define el futuro de la Cooperativa.

Y agregó: "Todas las acciones que desarrollo en mi ejercicio profesional de la abogacía están inspiradas en la transparecia, la buena fe y el ánimo de preservar los intereses de mis clientes. Así ha sido, así es y así seguirá siendo".