Luis Núñez lleva seis meses prófugo de la justicia: es requerido por un homicidio

El exfutbolista Luis Núñez lleva seis meses inubicable. Está prófugo. El 11 de octubre de 2018 la justicia emitió una orden de captura en su contra para procesarlo por el homicidio de un hombre en La Legua.

Pero el exjugador de Universidad Católica no piensa entregarse. A través de su abogado, Juan Hernández, pide "garantías" para ponerse a disposición de los tribunales.

"Tiene una orden de detención, y mientras exista esa orden Luis no se va a acercar a conversar. Él está dispuesto a dar el paso, pero quiere garantías", dice Hernández a La Tercera.

“No es cómodo para él ni su familia tener esa orden de detención pendiente. Tiene que andar más cuidadoso, no puede salir a ningún lado ni contactarse con su familia. Él se imagina que lo andan siguiendo, pero no sé bien cómo es ese tema de la policía”, agrega.

Núñez está acusado de participar en el asesinato de un hombre al interior de una casa: Juan Pinto, de un balazo en la cabeza. De acuerdo con un testigo, un sobreviviente del ataque, los agresores fueron Luis Patricio Núñez Blanco y Andrés Vergara Baeza, este último detenido.

En los próximos 15 días, la defensa del exdeportista piensa pedir una audiencia para revisar el caso. "El testigo que queda herido asegura que Luis estaba presente, pero que nunca disparó. Que su acompañante efectuó los disparos. Ahora estoy esperando tener el detalle completo de la carpeta investigativa para hacer unas peticiones”, dice Hernández.

En 2017, Núñez salió en libertad, luego de estar cuatro años y 64 días preso por financiar una banda de narcotráfico y por porte ilegal de armas.