Los portonazos: los aspectos, el negocio y las víctimas detrás de este delito

Es una modalidad de delito que actualmente, cada vez más, las bandas que lo perpetran lo planifican y no solo para hacerlo una vez. Esto, porque detrás de cada portonazo hay una oportunidad de "negocio" que termina siendo "blanqueado". Esto es: vehículos con sus patentes y números de serie falsificados para venderlos.



Además, ya estaría sucediendo algo extraordinario: las compañías de seguro están acusando recibo de este fenómeno delictual. El ex jefe de la Brigada de robos metropolitana oriente de la Policía de Investigaciones, Cristián Vásquez nos ilustró que ahora las bandas especializadas en portonazos están más bien lucrando con el vehículo robado, (y no para cometer otros atracos). En tanto, Cristián Retamal, subcomisario de la Jefatura Contra Robos y Focos Criminales de la PDI complementó aquello y llegó a una conclusión que pone la "alerta".

PDI sobre portonazos Uno podría afirmar, entonces, que lo que se consolida y evoluciona termina convirtiéndose en costumbre, más aún con la variante de la “encerrona” o emboscada. Pero ¿Cómo hay que enfrentarlo? Está la experiencia en la Fiscalía Metropolitana Oriente, que focalizó la persecución contra el portonazo. Lo categorizó y se pudo desarticularse una treintena de bandas. En esa zona de Santiago, en 16% han caído este tipo de delitos. Pero se requieren más acciones que corten sus tentáculos, dijo el subcomisario Retamal. “En portales como ChileAutos, donde entregan gran cantidad de vehículos a la compra y venta sin poder justificar de donde lo sacaron, no tiene más que acreditar la especie de dominio del vehículo a través de una fotografía. Entre otras plataformas que sirven para la comercialización de especies pero que no tienen mucha regulación, lo que también es un tema que se debiese abordar”. En el debate político hoy está una iniciativa de ley antiportonazo aprobada en la Cámara y que pasó al Senado. Desde el Gobierno la impulsan, pero hay quienes ponen en duda su efectividad. El Ministro del Interior Andrés Chadwick y el senador de la oposición, Felipe Harboe son quienes plantean el debate. Andrés Chadwick y Felipe Harboe Hay deudas en lo policial y en lo legislativo, pero también con las víctimas. Una madre espera justicia por el hijo que mataron frente a ella en enero pasado en la Villa Portales de Estación Central. Nada se sabe de los autores de este portonazo mortal. Otros que han sido víctimas denuncian nulo apoyo psicológico tras correr peligro la vida de ellos y su familia. Paola Chavez de Santiago Centro, asaltada junto a su esposo hace casi 1 años es una de los casos. Víctima de portonazo - Paola Después de tres años y medio, Javier Godoy de La Florida sigue teniendo pesadillas y como familia han tomado la decisión de armarse. Víctima de portonazo - Javier En conclusión, el fenómeno del portonazo ha dejado heridas abiertas y no cierra flancos para impedir que continúe ramificándose; más allá de lo que hoy se discute en materia política. Un difícil panorama, por tanto se ve, aunque auspicioso todavía para los que lo han convertido en un negocio, donde niños y adolescentes han estado siendo reclutados.