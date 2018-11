Los Jaivas por muerte de Catrillanca: "Todavía no entendemos el respeto a los pueblos originarios"

La banda nacional, Los Jaivas, se refirieron al momento que atraviesa el pueblo mapuche a raíz de lo ocurrido con Camilo Catrillanca, que murió durante una intervención en Ercilla del "Comando Jungla".



Al respecto, el bajista de la agrupación, Mario Mutis, señaló que esto "viene sucediendo hace 500 años y no se ha podido solucionar. Tenemos que solucionar este problema, porque Chile no puede seguir en estas condiciones. Mi cariño, amor y ternura para el pueblo mapuche, por lo que está pasando y ojalá estos temas se arreglen lo más rápido posible".



En tanto, Claudio Parra comentó que se debe dar autonomía al pueblo mapuche y respetarla, y ejemplificó con la longevidad del conflicto en la zona con la canción de Violeta Parra, "Arauco tiene una pena".



"Creo que hay que sentarse a conversar en algún momento. Solucionarlo. No se pueden hacer soluciones de parche ni aplicar violencia", dijo.



Por último, la baterista Juanita Parra expresó que "todavía no hemos entendido el respeto a los pueblos originarios, que podamos estar a la altura del amor y la tolerancia (…). Mucha fuerza y esperamos poder transmitir el respeto que tenemos a los pueblos originarios, y en especial al pueblo mapuche, con el sonido de los tambores".