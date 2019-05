Lonko Alberto Curamil recibe Premio Nobel Verde 2019: actualmente está en la cárcel

El lonko Alberto Curamil fue condecorado por el Premio Ambiental Goldman 2019, también considerado el "Premio Nobel Verde", que se concede anualmente a defensores de la naturaleza y el medio ambienta alrededor del mundo.

Se trata del representante del Lof Radalko de Curacautín y reconocido por su labor en la articulación de la Alianza Territorial Mapuche (ATM), organización que busca la protección de ríos y bosques en la Región de La Araucanía.

En medio de su oposición a los proyectos hidroeléctricos de la zona, Curamil fue acusado de participar en un asalto a la caja de compensación Los Héroes de la ciudad de Galvarino en 2018. Actualmente cumple prisión preventiva en la cárcel de Temuco.

El director de comunicaciones del Goldman Enviromental Prize, Ilan Kayatsky, destacó del líder mapuche por "su liderazgo feroz en la formación de coaliciones y su defensa poderosa para proteger el río Cautín y el territorio mapuche".

"Ha sido un defensor firme para su pueblo y para la tierra y los ríos y merece la atención y el respeto de la comunidad internacional. Hoy, él se encuentra encarcelado en Chile. Nosotros creemos que es como consecuencia de su activismo", añadió.

Kayatsky hizo un llamado a las autoridades chilenas a que "respeten sus derechos, retiren los cargos y lo liberen de la cárcel".

El premio es un galardón instituido en 1990 por los filántropos Richard N. Goldman y Rhoda H. Goldman para darle urgencia e importancia a conflictos medioambientales alrededor del mundo.

Las nominaciones las realizan de manera confidencial unos 150 expertos ambientales pertenecientes a más de 70 países distintos.

