Líder deberá pagar 20 millones a dos niñas y a sus familiares por detenerlas erróneamente

Un total de $20 millones deberá pagar Líder a unas menores que fueron detenidas de manera errónea en 2016, siendo registradas por los guardias de un supermercado.



De acuerdo a El Mercurio de Antofagasta, el recinto se encuentra en calle Zenteno, en donde las dos niñas compraron en el local junto a su vuelo, luego de haber asistido al cine.



Tras pasar por caja, uno de los guardias se acercó y les señaló que una de las menores contaba con algo en su mochila.



Tras la negativa de las niñas, llegaron varios funcionarios para trasladarlas a una estancia del supermercado para revisarlas, donde no se les halló especies sustraídas.



Dicha situación generó la denuncia de las afectadas, cuyo fallo de la Corte de Apelaciones estimó que los guardias actuaron de forma indebida, ya que el caso "constituye daño moral que debe ser reparado por los responsables. Lo anterior también cabe predicar de los padres de las menores pues, aún cuando no hayan presenciado directamente el hecho (…) les produjo una aflicción o dolor mucho más allá de una mera molestia".



Curiosamente, uno de los padres de las menores contó que primero se intentó llegar a un acuerdo extrajudicial, pero que fue desestimado por la empresa.



"Primero fuimos al Sernac y pedimos una indemnización cercana a $200 mil por persona, pero no quisieron llegar a acuerdo. Por eso acudimos al Juzgado de Policía Local. Ahí se condenó a Lider a una indemnización que era la mitad de lo que fue condenado ahora. Nosotros estábamos más que conformes con eso, pero el Lider apeló a la Corte de Apelaciones, así que nosotros también tuvimos que apelar. Ahora la Corte subió la indemnización", señaló.



La Corte de Apelaciones determinó de paso que Líder deberá pagar $5 millones a cada una de las menores y al abuelo de estas, además de $2 millones 500 mil a cada uno de los padres varones.