Levantan alerta amarilla para Quintero y Puchuncaví

Una sorpresiva noticia entregó durante la tarde de este sábado la Intendencia de Valparaíso, tras decidir levantar la alerta amarilla para las comunas de Quintero y Puchincaví, decretada por los casos de intoxicación de personas debido a los malos olores que afectan a las zonas de la Quinta Región.

El intendente Jorge Martínez justificó la medida asegurando que "en los últimos cuatro días ha habido una disminución drástica de los casos de intoxicación".

En esa misma línea, la autoridad agregó que "de hecho en los tres últimos días no hemos tenido prácticamente ningún caso de personas con presuntas intoxicaciones o intoxicaciones efectivas y no hay ninguna persona hospitalizada. En segundo lugar, las mediciones realizadas con los equipos de monitoreo que se han dado a conocer durante esta semana han bajado ostensiblemente llegando a niveles que no son riesgosos para la población y en la mayoría de las mediciones a niveles de cero presencia de ningún gas contaminante que pueda amenazar la salud de las personas".

Tras la resolución adoptada por las autoridades, los escolares volverán a clases a contar de este martes 4 de septiembre en ambas comunas, ya que tanto este domingo como el lunes se realizarán labores de limpieza.