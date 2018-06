Lavín defiende ordenanza contra el acoso callejero: Mi objetivo profundo es que haya respeto

Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, defendió la ordenanza municipal que sanciona el acoso callejero y aseguró que su "objetivo profundo es lograr un espacio público en que haya respeto y en que nadie sienta invadido su metro cuadrado".

El exsecretario de Estado también se refirió a las críticas que ha recibido la iniciativa, incluso de Sebastián Piñera, quien expresó su malestar porque el acosos callejero se sancione en una comuna y en otra no.

"Ojalá sea a nivel nacional, pero mientras tanto tenemos esto. Los alcaldes tenemos derecho a regular el espacio público y muchas cosas que parten en los municipios terminan después como leyes a nivel nacional. El fin de las bolsas plásticas es un ejemplo, y con esto creo que va a pasar lo mismo", dijo en entrevista con El Mercurio.

"De lo que se trata es que nos respetemos más. Si la persona se siente halagada, no va a denunciar. Pero me doy cuenta de que hay un cambio en el ADN de las mujeres más jóvenes. Les carga que les digan cosas en la calle y lo que quieren es que no les digan nada de nada. Entre las chilenas de mi tiempo, a lo mejor no es tan así", agregó.