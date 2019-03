Larraín: Hay proyectos de pensiones para las mujeres que quieran seguir trabajando, lo puedan hacer

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, converso en La Pauta B acerca de varios temas, siendo los más relevantes la celebración del Día Internacional de la Mujer, así como también la nula inflación de febrero.



Según comentó el titular de la cartera, las mujeres de su área "están trabajando. Es un día laboral, pero nos reuniremos y las voy a saludar, junto con las coordinadoras y nos vamos a reunir, porque una de las cosas que pasó hoy es que justo en este día tenemos una inflación de cero", dijo.



Consultado acerca de las distancias en la brecha salarial entre hombres y mujeres, Larraín no desconoció que es palpable la problemática, pero que hay otros proyectos que han ido en pos de respetar sus derechos, como por ejemplo el proyecto de sala cuna universal.



"Es un gran proyecto y recordemos también la extensión al postnatal de seis meses. Hoy estamos enfrentando el primer proyecto para que toda mujer que quiera trabajar no tenga la preocupación de cómo dejar a su hijo. También, se discute el proyecto de ley de trabajo a distancia que se discute en el Congreso, que son importantes para emparejar la cancha", expresó.



A pesar de esto, Larraín reconoció que a niveles de derechos y salarios, "los hombres estamos igual a la OCDE y las mujeres bajo, y por eso están los esfuerzos para permitir que la mujer participe (en el ámbito laboral) de manera libre. Facilitarle las cosas a las mujeres es muy importante y preocuparnos no solo de la mujer en general, sino de la que llega a adulto mayor".



Con respecto a esto, el ministro recordó que hay "proyectos de pensiones y para quien quiera seguir trabajando, lo pueda hacer. La edad de jubilación para la mujer es de 60 años con una expectativa de vida de casi 90 años; entonces hay muchas mujeres que están extendiendo el momento de la jubilación y eso los ayuda para tener una mejor pensión. Es completamente voluntario y con un incentivo del Estado".