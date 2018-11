Larraín: "Catrillanca no tenía antecedentes penales y fue un error haberlo dicho"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, se refirió este lunes a lo ocurrido con Camilo Catrillanca, afirmando que el único camino para esclarecer lo ocurrido es la verdad.



"Yo comparto que ha habido errores de información, quizás apresuramiento en dar explicaciones. Por ejemplo, se dijo que Catrillanca tenía antecedentes penales y no los tenía. No tiene antecedentes penales y fue un error haberlo dicho", dijo.



En cuanto a la opción de que no se estén revelando todos los antecedentes del caso, el ministro sostuvo que "no va a quedar posibilidad alguna de ocultamiento dada la preocupación que hay en la región, en Chile, e incluso a nivel internacional".



Por último, Larraín expresó que "el único camino es la verdad total, le cueste la pega a quien le cueste".