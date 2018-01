Laicos de Osorno y "perdón" del Papa: Es insuficiente, le ha faltado voluntad polític

Pese al pedido de perdón por los abusos, el vocero de los Laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, aseguró este martes que a Francisco le ha faltado "voluntad política" para sacar al obispo Juan Barros, acusado de encubrir los vejámenes cometidos por Fernando Karadima.

En diálogo con ADN, dijo estar "desconcertado" por ver al Papa -"que momentos antes había dicho que tenía vergüenza"- encabezando la homilía en el Parque O'Higgins con la presencia del cuestionado sacerdote.

"Es una imagen contradictoria, precisamente con el discurso del Papa en La Moneda, pero también es un emplazamiento directo al obispo Juan Barros de que se dé cuenta de que con su actitud no sólo causa division, sino que está incluso contradiciendo la voluntad del Papa", afirmó.

En esa línea, Claret recordó la carta que se conoció donde se reveló el fallido plan del Vaticano para pedir salida del obispo de Osorno: "Uno se da cuenta de que este grupo de tontos y zurdos, como nos llamó el Papa, finalmente teníamos razón".

"Estos son obispos que no deberían estar ejerciendo el episcopado porque hay vidas en riesgo, son personas que si no fueran protegidas por la investidura episcopal no estarían en un obispado, sino que en otras partes. Incluso, siendo procesados por la justicia", apuntó.





"Eso es lo que nos duele e indigna, y como cristianos más que pudor, me da vergüenza de ver que quien debe ser nuestro pastor diocesano esté siendo signo de contradicción y además esté generando impunidad y revictimiazación a las víctimas que encuentran cobijo en la iglesia, pero que ahora se sienten desconcertados y traicionados", agregó.

Claret añadió que "cuando el Papa nos trata de tontos y zurdos, su mayor error o lo más grave de esa afirmación es que quien debía ser juez de un proceso canónico terminó siendo parte, con qué independencia un cardenal podrá investigar al obispo si sabe que su superior jerárquico sentenció que todo esto eran puras macanas".

"Queda en evidencia que al Papa le faltó voluntad política, porque tiene todo el poder de sacar a estos obispos, le falta determinación y voluntad de generar un cambio que es de interés público. Es insuficiente el discurso en La Moneda. Por qué tendríamos que tirar flores a algo que debió ocurrir siempre. Al pedir perdón está cumpliendo con su deber y no reconocemos que eso deba ser signo de entusiasmo, sino que significa que antes hemos fracasado", aseveró.

Y concluyó: "No basta sólo con decir 'por favor perdónenme, sino que deben haber actos concretos y coherentes con este arrepentimiento. ¿Qué pasa con las victimas de ayer y hoy? Merecen justicia y reparación (...) El Papa está informado de todo, el tema es por qué no se decide a terminar el sufrimiento de Osorno".