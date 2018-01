Laicos de Chile critican que el Papa no actuara en el país como con grupo peruano

Los laicos chilenos criticaron que el Papa decidiera investigar al grupo Sodalicio de Vida Cristiana de Perú, cuyos jerarcas son acusados de abusar sexualmente de menores, pero no decidiera actuar ante los delitos cometidos en el país.

El argentino Jorge Bergoglio nombró un "comisario apostólico" para intervenir la organización católica peruana conservadora y de derecha, luego de que al menos 30 exintegrantes acusaran de abusos al fundador Luis Fernando Figari.

Una de las víctimas del religioso Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, comentó que "no tengo idea que lo hace tratar de congraciarse con los peruanos y no con los chilenos. Es tal el desastre en la iglesia chilena que la verdad es que no tengo idea".

El secretario general de la conferencia episcopal, Jaime Coiro, recalcó que el Papa Francisco "podría, eventualmente, y el mismo vocero de la santa sede lo ha dicho, que no se descarta que pueda reunirse con víctimas de abusos".

El vocero del Movilh, Roland Jiménez, aseguró que el líder religioso "está haciendo control de daños ante la visita a Perú. Entonces esto no es más que un salvaje oportunismo, para poder controlar de mejor manera el contexto de la visita".