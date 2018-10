Lagos sobre la derecha: No son democráticos porque votar "SÍ" de nuevo es volver a la dictadura

A 30 años del triunfo del "NO" en el plebiscito de 1988, Ricardo Lagos recordó experiencia durante la campaña y en los años posteriores a la dictadura de Augusto Pinochet.

De acuerdo a CNN, el expresidente repasó el miedo que existía, además de criticar la frase de Sebastián Piñera, cuando dijo que "el régimen militar honró su compromiso y reconoció el veredicto", en medio del acto de conmemoración realizado en el Palacio de La Moneda.

Frente a esto, Lagos señaló que "cuando se hace lo que se debe hacer, no me parece que haya reconocimiento. Su obligación no más cumple".

En esa línea, reprochó a la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien afirmó que volvería a votar "SÍ", respondiendo que "no son demasiado democráticos, porque al decir que volvería a votar que Sí es que quiere volver a vivir en una dictadura", indicó el exmandatario.

Ricardo Lagos le habló a la derecha, expresando que "ellos fueron responsables y se escondieron al final de los militares. Por lo tanto, los que van a la cárcel son los militares, pero los que estaban detrás, no", sostuvo.