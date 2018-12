La surrealista explicación del chofer que destrozó el casino de Talca: "Me dio una hipoglicemia"

Un extraño testimonio entregó el hombre que junto a su hijo en estado de ebriedad destrozaron la fachada del casino de Talca tras ingresar al recinto dentro de su vehículo deportivo avaluado en 25 millones de pesos destruyendo todo lo que había a su paso.

Tras ser formalizado, el sujeto relató que una funcionaria "no nos quiso atender" alrededor de las cuatro de la mañana porque "le dije que me sirviera dos tragos sin alcohol y le pregunté si era venezolana. Se sintió mal ella, no sé, disminuida creo yo por el hecho de ser venezolana".

El individuo siguió contando que luego llegó un guardia que lo redujo a él y a su hijo. "Me han echado dos veces (del casino) porque yo denuncié al jefe de los guardias, porque ahí venden cocaína. El pelao, el Marcelo vende cocaína (...) usted por 10 mil pesos compra un papelillo", manifestó.

"Yo estoy operado. Tengo siete infartos, perdí el control del vehículo, inclusive me metí mal. Me dio una descompensación y mi hijo trató de cambiar el cambio, por eso el auto iba para adelante y para atrás. Al reventar el vidrio, a nosotros nos pegaron. Me ven el rostro, estoy todo morado", siguió explicando.

El hombre descartó sentirse arrepentido, añadió que "soy diábetico, me dio una hipoglicemia, eso fue lo que pasó" e interpeló a los periodistas presentes: "¿tú crees que voy a chocar mi auto que cuesta 25 millones? ¿cuál sería el interés de hacer tira una vitrina?".