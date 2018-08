La Reina anuncia convenio con club de tiro para que vecinos aprendan a usar armas

El asalto que terminó con la muerte de una mujer el pasado 23 de mayo en La Reina no dejó indiferente a las autoridades de la comuna. Este sábado la Municipalidad anunció un convenio con un club de tiro para que los vecinos aprendan a usar armas de fuego.



"Quisiéramos que ningún vecino en La Reina tuviese que armarse, sin embargo, eso hoy en día sucede. Una de cada tres viviendas tiene armas y más del 90% según las encuestas que hemos realizado no sabe usarlas, por lo tanto eso es un riesgo para su familia", explicó el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios.



La máxima autoridad de la comuna argumentó la decisión del vínculo como una importante medida para que "ese armamento sea utilizado de tal forma que no sea un riesgo".



Desde el Gobierno tomaron distancia del nexo e hicieron un llamado a invertir los recursos en Carabineros y no fomentar el uso de armas a los ciudadanos.



"Quienes tienen el uso de las armas son nuestras policías. Ellos son los llamados a tener el uso legítimo de las armas. Ellos tienen la preparación profesional para hacerlo", dijo el Ministro del Interior, Andrés Chadwick.



"Esperemos que los municipios más que dedicarse a fomentar el uso de armas, se dediquen y destinen sus recursos a que tengamos una mejor presencia y dotación de Carabineros", agregó.