La historia de cómo dos mujeres descubrieron que fueron intercambiadas al nacer hace 35 años

Un nuevo caso de irregularidades con recién nacidos quedó al descubierto en la región de Los Ríos, luego de que dos mujeres de 35 años confirmaran que fueron entregadas a familias equivocadas tras nacer en el Hospital Juan Morey de La Unión en 1982.



La historia fue llevada por Las Últimas Noticias, cuyo descubrimiento se dio por una casualidad a través de las redes sociales, y cuyas protagonistas son Karina Ortiz Espinoza y Alicia Aucal.



La primera señaló que tras ver el Facebook de una amiga que trae ropa desde Santiago, se percató que una de las personas que preguntaba por el precio se parecía a su madre, Teresa Espinoza.



"Tomé un pantallazo, mandé la foto a mis hermanas y a mi mamá para molestarla. No imaginé que eso iba a desencadenar todo lo que vino", contó Karina, puesto que la protagonista de la imagen era Alicia.



Para dar con ella, las hermanas revisaron su perfil y fueron sacando conclusiones, puesto que mientras indagaban en la familia Aucal, se percataron que Karina se parecía a los integrantes de este clan.



Tras practicarse un examen de ADN, Karina se dio cuenta que no era compatible con los Ortiz Espinoza. Un panorama similar al que vivió Alicia, ya que se enteró también por una de sus hermanas acerca de la historia.



"Con Karina estuvimos en la sala de puericultura que es donde llevan a las guaguas cuando tienen la bilirrubina alta, cuando se ponen amarillas. Te ponen una especie de gasa en la carita. Mi mamá, la que me crió, dice que cuando tuvo su guagua apenas la vio un ratito. Lo mismo pasaba con la señora Teresa, mi mamá biológica. Es que nacía con el cordón umbilical alrededor del cuello y con asfixia. Demoraron varios minutos en reanimarme", contó Alicia.



Tras percatarse del intercambio, ambas familias presentaron una querella contra el responsable de este problema, que dejó a Aucal triste y que de hecho "aún hay días en los que me levanto y me pregunto si esto es un sueño".