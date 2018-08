Karol Cariola y proyecto de aborto libre: "La maternidad es y debe ser un ejercicio voluntario"

La diputada Karol Cariola conversó sobre el proyecto para despenalizar el aborto hasta las primeras 14 semanas desde la gestación, asegurando que "este es un debate que no puede seguir solapado. En Chile hay abortos. Clandestinos, inseguros, riesgosos para las mujeres".

"Lo peor que puede ocurrir es que este debate siga siendo un tabú por parte de quienes no quieren ver la realidad", señaló la parlamentaria comentando que "pareciera que es mejor taparse los ojos. Aparece un movimiento que dice 'salvemos las dos vidas', pero hacer vista gorda a la discusión no salva a ninguna".

Cariola explica que "probablemente no tenemos agua en la piscina en este momento, pero este es un camino, un proceso", y señaló que "a lo mejor yo como mujer no abortaría. No tomaría esa decisión, pero no podría obligar a que otra no lo haga o a decidir sobre la maternidad de otras personas", concluyendo que "la maternidad es y debe ser un ejercicio voluntario".

Sobre el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo para asignar un nombre legal a los mortinatos, Cariola comentó que "ni siquiera los articuladores de la Constitución en Chile quisieron avanzar en esa línea. Raya en lo fascista y burdo".