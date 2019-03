Justicia obligará a isapre a dar atención a menor con leucemia de Concepción que quiso trasladar

La Corte de Apelaciones de Concepción le dio el favor a la madre de un niño con leucemia, quien presentó un recurso de protección ante la decisión de la isapre, Cruz Blanca, de trasladarlo a Santiago para terminar su tratamiento.

La resolución viene por parte de la Cuarta Sala con un fallo unánime, luego de que su actuar fuera catalogado como "ilegal y arbitrario" por dificultar el acceso al servicio de salud al menor, según el Poder Judicial.

"Yo les dije, no me voy a ir a Santiago porque hay que pagar locomoción y estadía. Con Maximiliano no puedo andar en micro o colectivo, tiene que tener todo privado, porque no puede estar en contacto con nadie", señaló la madre aludiendo a los reclamos que realizó a la corte por su caso.

Finalmente, la isapre estará obligada a prestar los servicios requeridos al menor en su región, atendiéndose en la Clínica Sanatorio Alemán.