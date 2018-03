Justicia cambió decreto original para designar a Luis Toledo como notario

El exfiscal del caso Caval, Luis Toledo, no fue la primera opción para asumir como notario de San Fernando. De acuerdo con La Tercera, el ministro de Justicia, Jaime Campos, había designado a Alberto Ortega, defensor regional de O’Higgins, pero debió retractar su decisión por "instrucciones superiores".

Según el medio, Campos "habría dejado ver su incomodidad" por la orden de retirar el decreto enviado a la Contraloría para confirmar a Ortega, uno de los integrantes de la terna que completaba Isabel Chadwick.

"En lo personal me parece mal lo que ha pasado, uno se ilusiona con situaciones de este tipo. El viernes, desde Justicia me dijeron que estaba mi nombre en el decreto y luego el lunes, de forma sorpresiva, me dicen que habían vetado mi nombre y eso me parece mal", contó el defensor regional de O’Higgins.

El cambio fue confirmado por la Contraloría. "Efectivamente el decreto 230 de 2 de marzo de 2018, que designaba notario a Alberto Ortega fue ingresado el 5 de marzo y ese día fue retirado por el Ministerio y luego reingresado el 6 de marzo, con el mismo número, pero designando a Luis Humberto Toledo Ríos", dijo el organismo.

"La Contraloría tiene por ley 15 días hábiles para la toma de razón. Esto prorrogable por otros 15 días. Actualmente, el promedio del trámite de toma de razón es de 11,9 días", agregó.