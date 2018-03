Justicia aumentó plazo para seguir investigando a Pablo Longueira en caso SQM

La justicia aumentó acotadamente plazo para seguir investigando a Pablo Longueira en el Caso SQM. Por solo 20 días más fiscalía tendrá que realizar las diligencias restantes en busca de mayores antecedentes que comprueben el presunto cohecho cometido por el ex ministro para beneficiar a SQM en la tramitación de la ley del royalty.

Síndico de quiebras Herman Chadwick, es declarado culpable de ventajas indebidas y delitos tributarios en caso Caval. El Sobrino del presidente Sebastián Piñera fue condenado a 3 años y un día de libertad vigilada e inhabilidad x 8 años para ejercer su cargo.

****

En sólo 20 días el Ministerio Público tendrá que realizar y agilizar una serie de diligencias pendientes buscando antecedentes que corroboren la tesis con la que se acusa de cohecho al ex ministro de Sebastian Piñera, Pablo Longueira.

El también ex senador es indagado por presuntos pagos de SQM para verse favorecida en la tramitación de la ley del royalty a través de la invariabilidad tributaria. Sin embargo el ministerio público ha tenido problemas para comprobar que los dineros pagados a sus fundaciones ChileJusto y Web además de sus cercanos, fueron a su bolsillo o a financiar política.

La Fiscal del Caso Paola Castiglione además reconoce que esperan una querella por parte del SII para imputarle facilitación de boletas y facturas falsas.

CUÑA

Sin embargo, en la defensa del ex ministro hay confianza considerando que no habría evidencia de que Longueira recibió los montos y que los delitos tributarios no podrían imputarse considerando el fallo de la Corte Suprema respecto a Fulvio Rossi que rechazó desaforarlo por considerar que la facilitación de boletas no sería delito. Habla el abogado Alejandro Espinoza.

CUÑA

En el Caso Caval, el tribunal de garantía de Rancagua declaró culpable y condenó al sobrino del presidente Sebastián Piñera, Herman Chadwick Larraín a tres años y un día de libertad vigilada por delitos tributarios y ventajas indebidas. La fiscal Marcia Allende explicó la importancia de esta sentencia.

CUÑA

El síndico de quiebras tendrá que pagar una multa por 190 millones de pesos y quedará inhabilitado por 8 años para ejercer ese cargo tras reconocer los hechos de la investigación en un procedimiento abreviado acordado por fiscalía.