Justicia absolvió a gendarmes involucrados en parto engrillado de comunera Lorenza Cayuhan

Tras más de dos años que Lorenza Cayuhan dio a luz en la clínica Sanatorio Alemán de Concepción y luego de un mes de alegatos, el Tribunal Oral en Lo Penal absolvió de responsabilidad a los tres gendarmes acusados por la Fiscalía del delito de vejaciones injustas contra la comunera.



José Cayuhan, hermano de la afectada, se mostró decepcionado de la justicia, tras la resolución.



"Se concretó lo que pensábamos. Puso como víctima (la justicia) a los gendarmes que estaban acusados por parte de la Fiscalía. Hay que estudiar lo que venga, en las posibilidades que tenemos y tratar de buscar un poco de justicia en un país con tantas injusticias", dijo.



El hermano añadió que en el juicio "quedó claro lo que el juez dijo, que estaban los grilletes, pero que no había precisión en los relatos, aunque sí hubo grilletes. Como decía el otro día: no esperábamos nada de ellos, pero así y todo nos decepcionaron".



Para los tribunales de justicia, no existe dolo eventual por parte de los gendarmes. Ahora, no se descarta recurrir a nulidad por parte del Ministerio Público.