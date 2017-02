Juez utilizado como escudo por reo: "Fingí que me tropezaba y me tiré al suelo"

El juez Sergio Henríquez, quien fue utilizado como escudo por un reo que se fugó desde el tribunal de San Bernardo, relató su experiencia.

En entrevista con El Mercurio, el hombre de 38 años aseguró que es una experiencia que nunca había vivido.

Consultado por la forma en que logra escapar de Leonardo Azagra, el profesional indicó "la salida de ese tribunal había un peldaño en la puerta, y yo aproveché la oportunidad. Hice como que me tropezaba, me solté y me tiré al suelo".

"Y ya en el suelo, puse mis manos detrás de la cabeza. Después sentí un disparo", añadió.

En esa misma línea, Henríquez enfatizó que "no recuerdo cómo me paré del suelo, o si alguien me levantó".

Cabe destacar que actualmente el magistrado se encuentra con licencia médica y es atendido por Uravit, la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos.