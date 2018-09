Juez de la Suprema tuvo duras palabras contra diputados tras intento de acusación constitucional

Carlos Künsemüller, uno de los tres ministros de la Corte Suprema que era objeto de la acusación constitucional que intentó la Cámara de Diputados, cuestionó en duros términos la capacidad de los parlamentarios para fiscalizar la labor judicial de los jueces del máximo tribunal de Chile.

"Yo no tengo por qué aceptar que un parlamentario que no tiene la más mínima idea de los temas jurídicos involucrados, que a la Constitución a lo mejor le ha leído solo la tapa, me venga a revisar las sentencias que yo dicte", dijo luego que la Cámara rechazara la acción que también incluía a Manuel Valderrama y Hugo Dolmestch.

Los parlamentarios de oposición que presentaron el recurso acusaron a los magistrados de notable abandono de deberes por conceder libertad condicional a seis reclusos de Punta Peuco, que cumplen penas por delitos de lesa humanidad.

"Si lo que se ha querido por estos parlamentarios es tener jueces dóciles y temerosos, y que vayan a preguntar al Congreso cómo tienen que fallar, se han equivocado. Los jueces chilenos no van a hacer eso", dijo.

Künsemüller, además, reparó en las personas que apoyaban la acusación constitucional, en las tribunas del Congreso.

"Muchas de ellas tuvieron que haber sido personas que nosotros, con nuestras sentencias, favorecimos. No me cabe la menor duda. Entonces, la única explicación es que quienes patrocinaron esta infamia manipulan a estas señoras y a estos caballeros, y se aprovecha de esta situación de dolor para sustentar este tipo de agresiones", dijo.