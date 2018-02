Juan Carlos Cruz tras la cita con enviado del Papa: "Quiere hacer algo transparente"

El periodista chileno Juan Carlos Cruz se entrevistó en Nueva York por cerca de cuatro horas con el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, quien es el enviado especial del líder de la Iglesia Católica, Jorge Bergoglio, para escuchar a las víctimas de abusos del religioso Fernando Karadima y el rol que tenía el obispo de Osorno, Juan Barros.

"De verdad que monseñor Scicluna es absolutamente distinto de cualquier investigador que me he encontrado en todo este tiempo. Se nota que quiere hacer algo transparente, bueno, independiente", comentó Cruz sobre la cita, en la que estuvo el eclesiástico español Jordi Bertomeu, de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

"Estuvo muy bien, me oyeron. El arzobispo lloró dos o tres veces, cuando le conté los abusos, la muerte de mi papá, por las cosas que nos han hecho pasar los cardenales y otros obispos. Me impresionó porque no son lágrimas de cocodrilo, son lágrimas de verdad. Eso me impresionó. Fue tremendamente empático. Salí contento y ahora veamos qué va a pasar", explicó el periodista a El Mercurio.

Cruz comentó que el investigador le consultó por los cardenales Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz: "Hablé también de los otros obispos de El Bosque (Andrés Arteaga, Horacio Valenzuela y Tomislav Koljatic) y de otros obispos de Chile. A raíz de ciertas cosas que conté, va a llamar a otros obispos y a otras personas". El periodista es el primer testigo de este caso en entrevistarse con Scicluna.