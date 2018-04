Juan Carlos Cruz sobre encuentro con el Papa: Voy a contar lo que viví y cómo la Iglesia lo ocultó

Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de abusos sexuales del sacerdote Fernando Karadima, habló sobre el encuentro que tendrá con el Papa Francisco este próximo 28 de abril en Santa Marta.

Es por esto que, en una entrevista al diario El País, el periodista aseguró que "está contento porque el informe de Scicluna es lapidario, también monseñor Bertomeu es extraordinario. Le mostraron la verdad al Papa", comentó.

Además, agregó que una vez que él, James Hamilton y Andrés Murillo se encuentren reunidos con el pontífice "le voy a contar el horror que viví con los abusos y después cómo lo ocultó la Iglesia chilena", aseveró Cruz.

"A mí no me lo han contado, yo lo viví, Barros estaba a mi lado cuando Karadima me tocaba, me besaba. Aún no me he podido perdonar a mí mismo por no haber sido capaz de impedir que me abusara. Yo tenía 15 años y había perdido a mi padre. Pero sigo siendo creyente. Estoy bastante agradecido al Papa, espero que algo resulte de esto", agregó.

Sin embargo, dijo al medio que le cree al Papa, pero "quiero conversar con él porque es increíble que el hombre más informado del mundo no esté informado de lo que pasa en su iglesia", afirmó.

En cuanto al cardenal Errázuriz, señaló que "tiene unas grandes redes de desinformación y maldad, y el nuncio también. Son muy maquiavélicos, han logrado hacer mucha maldad y han desinformado al Papa".

Frente a las medidas que tome el Pontífice, el periodista afirmó que "estamos acostumbrados a que la Iglesia nos dé golpes, nunca escucharon", agregando que "ellos se dan cuenta de que les viene un terremoto. Lo estamos esperando y nos alegraremos mucho", concluyó Cruz.