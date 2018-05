Juan Carlos Cruz: "El Papa me pidió perdón, está espantado con los abusos, esto es un tsunami"

En una entrevista con el periódico El País, Juan Carlos Cruz reveló que el Papa Francisco le pidió perdón entre otras cosas por acusarlo de lanzar “infamias” contra el obispo Juan Barros, discípulo de Karadima, cuando visitó el país.

"Hablamos de todo, de mi vida, de lo que me pasó, de la inacción de los obispos, de cómo trataron de hacernos sentir culpables. A él le dijeron que yo era una persona desquiciada", relató la víctima de Karadima.

"Lo primero que me dijo fue “te quiero pedir perdón, a nombre del Papa y de la Iglesia por todo lo que has pasado. Te pido perdón por mí, porque fui causa de esta situación que te causó tanto dolor en estos últimos meses”. Yo le contesté que no puede ser que esté rodeado de personas como el nuncio que es nefasto, al cardenal Errázuriz que lo malinforma, que es tóxico. Y después tiene obispos que son una verdadera mafia, que todo lo tapan, lo minimizan. El Papa estaba espantado. Le dije que esos hombres han hundido su imagen en Chile, por eso se encontró que había poca gente en las misas. Él me dijo que le encantó ir a Chile pero había visto cosas raras. Lo vi dolido por haber ido a Chile con tan mala información, por eso le creo", contó Cruz.

Para una de las más reconocidas víctimas de Karadima junto a Hamilton y Murillo, Bergoglio "está dando pasos inéditos, sabe que esto lo está viendo todo el mundo. Estoy optimista, no quiero pecar de naif pero sí. Todo esto tiene un efecto tsunami, ya está el precedente chileno, pasará en otros países. Estamos muy esperanzados. Esta gente es muy malvada, lo único que queremos en Chile es que se vayan para su casa. El Papa nos trató como reyes en Santa Marta y a los obispos como niños. Está claro que nos creyó a nosotros".