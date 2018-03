Joven que se negó a ser mechoneado: "Me pegaron una patada y un combo en la cara"

El pasado jueves, en el tradicional mechoneo, un joven de 20 años fue golpeado en Iquique.

Yitzac Rojas, estudiante de Ingeniería Civil Electrónica en la Universidad Arturo Prat, terminó en el hospital por una contusión en su nariz.

Según reveló a Las Últimas Noticias, "me agarró de los brazos un tipo más grande que yo y le dije que no quería que me mechonearan. Como no me escuchó, lo empujé con la cabeza y ahí me pegaron una patada y un combo en la cara".

Tras realizarse las radiografías correspondientes, el afectado fue hasta una comisaría para denunciar en Carabineros el lamentable episodio.