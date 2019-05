Joven que funó a mujer que lanzó café a estudiante mostró amenaza de demanda que le hizo agresora

Los jóvenes que funaron a una mujer en un Starbucks en Providencia, Rubén y Bárbara, relataron los detalles del altercado que tuvieron, asegurando que les llegó una amenaza de demanda.

En el matinal Muy buenos días de TVN, los estudiantes mostraron un mensaje que sería de Alexandra, la agresiva mujer, donde amenaza a Rubén con tomar acciones legales por "difamación".



Foto: Muy buenos días

Asimismo, según contaron los jóvenes, el padre de la acusada era muy amable y había estado conversando con ellos antes que llegara la mujer.

Alexandra les pidió que sacaran la mochila amarrada de la silla, a lo que la joven que hablaba por teléfono, le responde que "por favor esperara un momento".

Fue allí donde Bárbara relata que la mujer se molestó y empezó a decir que el lugar estaba lleno de "flaites rotos y ordinarios". A lo que la estudiante le dice, "¿te puedes callar por favor?, estoy hablando por teléfono".

Esto habría descontrolado a Alexandra, quien "ahí me empieza a decir improperios, me tira el cenicero, toma mi frappuccino y me lo lanza", expresó Bárbara.

Finalmente, llegaron unos carabineros y le muestran el video: "Cuando confiesa que me tiró el vaso, el carabinero dice 'ok, me la llevo detenida' y ahí se acercó a hablar con ellos. En verdad no sé qué tanto hablaron, porque al final no hizo nada. Volvió donde nosotros y nos dijo 'traté de bajarle los humos a la señora'".

Revisa aquí sus declaraciones completas: