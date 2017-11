Joven en silla de ruedas que protagonizó imagen indignante: Empezaron a decir que tenían dolores

Durante este viernes generó muchas críticas una imagen en la que aparecen varias personas delante de un hombre en silla de ruedas, que esperaba un ascensor en una de las estaciones de la línea 6 del Metro. Aquel joven era Jonathan Riquelme, que conversó con Las Últimas Noticias y contó parte de su rutina y cómo este tipo de episodios no son raros en su vida.



"Había unas ocho personas delante de mí esperando el ascensor. Nadie me miró ni dijo nada. Y estando adentro empezó lo mismo de siempre", sostuvo, añadiendo que "empezaron a vociferar que les dolía la espalda, que tenían problemas en la rodilla y hasta que el médico les había recomendado no hacer fuerza".



Riquelme sostuvo que para evitar momentos desagradables es escuchar música, pues así no escucha "los comentarios de la gente cuando se molestan porque ocupo el espacio preferente en la micro o en el Metro. Prefiero no amargarme la mañana".



En cuanto a qué otras situaciones ha debido soportar, relató que "es como una rutina. Me subo a cualquier ascensor y todos empiezan a excusarse sin que yo les pregunte nada. Hablan solos, como si eso los hiciera sentirse mejor. En el ascensor de la estación Manquehue pasa lo mismo. Como la escalera mecánica está mala hace tiempo, las personas hacen filas para subir. Yo pido permiso, pero justo el jueves una señora me dijo: ¡Qué patudo joven, llevo mucho rato esperando y tú llegas y pasas! Ni la miré, yo iba con mis audífonos, como siempre, haciéndome el loco".