Joven denunció por RR.SS. violenta golpiza tratando de arrancar de un ataque sexual

Rocío Novoa, ADN

Los casos de violencia contra la mujer están teniendo en las redes sociales una vía de denuncia y expresión que ningún otro momento de la historia entregó con tanta libertad.

Por ello, casos como el de Clara Leyton, estudiante de Valparaíso que relató con crudeza el ataque que sufrió el pasado jueves 31 de mayo cuando iba de regreso a su casa, sirven como punto de partida para no perder de vista la importancia de las demandas feministas que han marcado estos últimos meses.

"Para todos los que se ríen de las luchas feministas y dicen que somos exageradas, para los que se burlan cuando con mis amigas nos decimos "avísame cuando llegues", para los que creen que el machismo no existe y para que nos cuidemos más aún". Así comienza el texto, que cuenta cómo, a la entrada de su casa, fue víctima de un hombre que intentó abusarla.

El sujeto, de unos 30 años, se acercó, le habló, comenzó a tocarla y a tratar de besarla. "Obviamente yo lo empuje, le grité y lo putié", añadió la víctima, que recibió una particular respuesta. "Me empezó a decir que para qué me estaba dando tanto color si era obvio que quería pico, maraca culiá. Yo trate de alejarme mientras lo seguía insultando, cuando me pega un manotazo en la cara. Y acto seguido, me azota la cara con la pared del paradero. En ese momento caí al piso inconsciente y cuando me pude parar, no tengo percepción de cuánto tiempo pasó, él ya no estaba", escribió.

"Todo fue súper rápido y obviamente podría haber hecho cosas más útiles en el momento, pero así fue como pasaron las cosas", dijo, revelando que no sabía quién fue la persona que la atacó ni de dónde es. "Pero sé que existe y está dando vueltas por Valparaíso", advirtió.

En conversación con ADN.cl, Leyton se manifestó sorprendida del alcance de su mensaje, mientras aún sufre en su rostro las consecuencias de los golpes. "Nunca pensé que mi relato llegaría a tantos lugares, pero lo que más me importa ahora es, primero que todo, recuperarme, y también que se sepa que esto nos pasa todos los días y que podría ser cualquiera de nosotras", explicó.

Indicó también que, si bien no hizo la denuncia a Carabineros porque apenas recuerda el rostro de su atacante, busca de todas formas instalar su mensaje y responder muchos de los comentarios que le han llegado.

"No basta que nosotras aprendamos defensa personal y encaremos a los abusadores. Este es un proceso largo, y por esto mismo es tan importante la demanda de la educación no sexista y la confrontación contra el machismo, que sí existe y nos agrede. Hoy fue físico y brutal, pero cuántas veces ha sido un maltrato silencioso, invisibilizándonos a las mujeres y a las disidencias sexuales", finalizó la estudiante porteña de Historia.