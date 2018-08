Joven denunciado por Ministra Pérez: "Sé cuando las palabras constituyen un delito de amenazas"

El joven sindicado como el responsable de las presuntas amenazas contra la ministra Vocera de Gobierno, Nicolás González, conversó con Freddy Stock en la radio Futuro donde aclaró que "a mi nunca me han citado. No me han detenido".

El estudiante de derecho narró cómo llegó Carabineros a su domicilio el fin de semana, contando que cuando le explicaron su situación que "a mi me dio risa. Se me liberó el alma", porque pensaba que era un problema mucho más grave.

"Estoy en quinto año de derecho. Sé cuando las palabras constituyen un delito de amenazas", explicó González acusando que "esta denuncia la hizo Cecilia Pérez personalmente. Ella me denunció a mi".

El joven denunció que "me parece totalmente irresponsable usar los recursos del Gobierno de esta manera. Este problema es pequeñísimo, y se han utilizado recursos de la noche a la mañana con Carabineros y la Fiscalía, que se prestó para este show extraño"

"Yo sé que Cecilia Pérez ha hecho esto varias veces antes, como con la Garra Blanca y Yerko Puchento. Es pisar fuerte", aseveró el estudiante, reflexionando finalmente que por ejemplo "a Camila Vallejo la amenazan tres veces al día en redes sociales y nunca he visto un operativo así".